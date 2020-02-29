شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى خطيبة أحمد خالد صالح فى الحقيقة و التمثيل "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة الشابة هنادي مهنى دور فتاة شعبية فى مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وخطيبة الفنان الشاب أحمد خالد صالح جارها في نفس الحارة بحى الجمالية، ومن المقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ويشهد مسلسل "الفتوة" ، أول تعاون فنى يجمع الفنانين الشابين أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بعد اعلان خطبتهما يوم 23 من شهر ديسمبر الماضى، حيث احتفلا الثنائى بخطبتهما فى حفل أقيم بمنزل والد هنادى الموسيقار هانى مهنى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وأيضاً الفنانين أبرزهم تامر حسنى الذى فاجأ العروسين بحضوره.

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ويأتي اجتماع هنادى مهنى وأحمد خالد صالح سوياً فى عمل فنى بعد خطبتهما استمراراً لهذه الظاهرة المنتشرة فى الوسط الفنى حيث سبقهما العديد من النجوم وعملاً سوياً سواء فى فترة الخطوبة أو بعد الزواج، وكان آخرهم أحمد فهمى وهنا الزاهد حيث قدما مسلسل "الواد سيد الشحات" مع المخرج أحمد الجندى بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا" فى شهر رمضان الماضي أثناء فترة خطبتهما.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ومن ناحية أخرى تشارك هنادى مهنى فى مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا الذى يعرض طوال شهر رمضان، حيث تجسد دور ابنة عبير صبرى خلال الاحداث، للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل، والعمل من إنتاج سينرجى والعدل جروب.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.