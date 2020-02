شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الكواليس.. ليدى جاجا تصور كليب Stupid Love بكاميرا هاتف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخفى كواليس الأعمال الفنية العالمية كثير من الأسرار التى يكون بعضها مثيرًا للدهشة، لكن مهما كانت الكواليس طريفة أو مثيرة، فإن الأكثر غرابة هى تصوير عمل فنى بكاميرا هاتف ذكى وليس بالاعتماد على كاميرات السينما المتطورة، لكن هذه هى التجربة الفريدة التى خاضتها النجمة العالمية ليدى جاجا، فى تسجيل أغنيتها الجديدة Stupid Love.

وقد اطلقت النجمة العالمية ليدي جاجا كليبها الجديد الذي حمل اسم " Stupid Love " ، و ذلك علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من إخراج دانيال أسكيل ، و قد ظهرت جاجا بشعر مستعار طويل باللون الوردي بينما كانت ترقص بعدد من مشاهد العمل و يحيطها الراقصين و كأنها علي كوكب آخر. الفضاء الخارجي.

وتكشف الصور من كواليس تصوير أغنية Stupid Love، التى طرحتها ليدى جاجا، منتصف ليل الجمعة، استخدام هاتف فى تصوير الرقصات التى تؤديها النجمة الأمريكية للفيديو الكليب الجديد، والتى صورت بدقة ودرجة نقاء عالية أثبتت كفاءة كاميرا هاتف آيفون فى تلك التجربة الفنية، وذلك وفقًا لما نشره موقع express.

واستطاع كليب " Stupid Love " أن يحقق علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " أكثر من 11.5 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه ، و قد اشارت النجمة الشهيرة إلى أن الكليب تم تصويره بواسطة " هاتف محمول ".

تجربة ليدى جاجا، سبقتها فيها العام الماضى النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، خلال تصوير أغنيتها Lose You To Love Me، وعن تفاصيل تلك التجربة، فهى تصوير الفيديو كليب اعتمادًا على كاميرا هاتف دون الاعتماد على معدات التصوير الثقيلة والأكثر تطورًا التى تستخدم عادة فى تصوير الفيديو كليب والمشاهد السينمائية.

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this cryin', nobody's gonna

Heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe, gotta have faith in me

[Refrain]

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)

I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out

Look at me now

[Pre-Chorus]

'Cause all I ever wanted was love

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah

All I ever wanted was love

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)

[Chorus]

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)



