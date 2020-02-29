شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Parasite أبرزهم.. تعرف علي أبرز الفائزين بجوائز "César" لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز "César" الـ45 في فرنسا ، وهوالحفل الذي حضره عدد كبير من النجوم العالمين ورصدت تفاصيله الكثير من المواقع الفنية من شتي أنحاء العالم، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم للعام " Les Misérables " للمخرج Ladj Ly كما نال الفيلم أيضا جائزة " César du public " .



Ladj Ly Ladj Ly

و كانت جائزة سيزار أفضل فيلم أجنبي من نصيب فيلم " Parasite " الذي حصد جائزة الأوسكار هذا العام .

في حين نال رومان بولنسكي جائزة أفضل مخرج للعام و ذلك عن فيلم " J'accuse " ، في حين نالت النجمة أنيه ديموستيه جائزة أفضل ممثلة للعام ، و فازالنجم العالمي رشدي زيم بجائزة سيزار أفضل ممثل للعام .

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النجمة أنيه ديموستيه النجمة أنيه ديموستيه

و فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد لهاذ العام النجم العالمي سوان ارلو، وكانت جائزة أفضل ممثلة مساعدة من نصيب النجمة فاني اردانت ، بينما نال فيلم " La Belle Époque " جائزة أفضل ديكور للعام، وكانت جائزة أفضل تصميمات ملابس من نصب فيلم " J'accuse " ، بينما حصد فيلم " Portrait de la jeune fille en feu " جائزة أفضل تصوير سينمائي للعام .