فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد غياب 12 عاما.. هل أجبرت هذه الفنانة على الاعتزال؟

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تصدرت الفنانة المصرية شيرين وجدي تريند مؤشر البحث جوجل بعد احتفالها أمس الجمعة بحفل زفاف أبنتها نهلة حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الصور وتساءلوا عن سر ابتعاد شيرين عن الفن.

وابتعدت شيرين وجدي عن الغناء لأكثر من 12 عامًا وكشفت خلال إحدى اللقاءات التلفزيوني أن انشغالها بالدعاوي القضائية التي طاردت زوجها وبمشاكل اسرتها دفعها للاعتزال.

وقالت :"لم اكن اتحمل اي ضغوط او توتر ويكفي مشاكلي العائلية، فقد اخترت الوقوف بجوار زوجي" من أشهر أغاني شيرين وجدي كل ده وولا ليلة وصدقني وموعودة وبضحك وغالي.
 

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