تراند اليوم : ممنوع من مغادرة المنزل.. هل أصيب عادل إمام بفيروس كورونا؟

حالة من القلق انتبابت جمهور الزعيم عادل إمام بعد تغيبه عن حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، والذي كان مقررا أن يحضره أمس الجمعة، إلا أنه أوفد نجله المخرج رامي إمام ليتسلم بالنيابة عنه جائزة الريادة السينمائية التي منحها له المهرجان تقديرا لعطائه الفني الطويل.

وفسر رامي إمام، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "اليوتيوب"، بعد صعوده على المسرح أسباب عدم حضور والده؛ إذ كشف عن تعرض والده لأزمة صحية تمنعه من مغادرة المنزل، موضحا أنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مداعبا الحضور بالقول: "بس مش كورونا الحمد لله دي نزلة برد بس شديدة شوية".

وأضاف رامي إمام: "أنا مبسوط جدا إني موجود مع حضراتكم وسط ممثلين كبار وعظام، الحقيقة أستاذ عادل عنده برد شديد جدا وموكلني أكون موجود النهاردة وبيشكر حضراتكم وبيشكر أبونا والمركز الكاثوليكي على التكريم ده شرف كبير جدا لينا، شكرا".