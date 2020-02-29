تراند اليوم : بعد تفشي كورونا.. راغب علامة يبتكر طريقة جديدة لمصافحة أصدقائه

بعد وصول فيروس كورونا إلى لبنان وانتشار في العديد من الدول العربية، ابتكر النجم اللبناني راغب علامة طريقة جديدة لمصافحة أصدقائه.

ونشر علامة، فيديو جديد على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام”، ظهر فيه وهو يصافح صديقه عن طريق الأقدام، ويتبادل القبلات، عن طريق الهواء، خوفًا من عدوى فيروس كورونا المستجد، وعلق على الفيديو مداعبًا جمهوره: “أيام الكورونا”.

وكانت لبنان قد أعلنت أمس تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية في مستشفى رفيق الحريرى الجامعى لتلقي العلاج اللازم.