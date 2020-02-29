وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العديسيات بقنا

علي هامش مهرجان دندرة الذي انطلق أولى فعاليات دورته الأولي صباح أمس بحضور الدكتور خالد عناني وزير الآثار واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قصر ثقافة حاجر العديسيات. الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قصر ثقافة حاجر العديسيات. ويتكون القصر من طابقين يضم الأول مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات، غرفات الاستقبال، غرف الممثلين والإداريين، مسرح على مساحة 220 مترًا مربعًا يسع 145 كرسيًّا أما الطابق الثاني يشمل قاعات الرحف البيئية والفنون التشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط. عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات، غرفات الاستقبال، غرف الممثلين والإداريين، مسرح على مساحة 220 مترًا مربعًا يسع 145 كرسيًّا أما الطابق الثاني يشمل قاعات الرحف البيئية والفنون التشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط. Advertisements

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