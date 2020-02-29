تراند اليوم : دعاء فاروق : الحجاب مش كل حاجة في الدين

نشرت الإعلامية دعاء فاروق، صورتها مع كتاب “فضحكت فبشرناها” لصديقتها الإعلامية رولا خرسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وعلقت على الصورة: “سعيدة بهذا الإنتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والأخت أم قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا”.
وانهالت التعليقات علي الصورة، أبرزها: “بصراحة أخاف اقرأ كتاب لكاتبة زي رولا خرسا أعتقد إنها عندها ازدواجية في الفكر.. مش عارفة إزاي واخدة إجازة من مجمع البحوث الإسلامية وعملت كتاب ديني بيتكلم عن زوجات الرسل وهي متبرجة وغير محجبة.. أعتقد إنها مش هتبقى مقنعة ولا عندها مصداقية.. أنا عارفة إنها حرة تتحجب ولا لا بس هي مش حرة تنتج لنا كتاب ديني عن زوجات الرسل وهي فخورة قوي بيهم وفي نفس الوقت ما عملتش أول حاجة وأهم حاجة من سيرتهم.. ولا دي نقرة ودي نقرة تانية”.
وترد فاروق على هذا الرأي قائلة: “ومجمع البحوث الإسلامية هيجاملها ليه لو رولا عندها معايير مزدوجة.. ياجماعة عيب الكلام ده أنتو بتغلطوا في مجمع البحوث الإسلامية كده.. ورولا خرسا ست متدينة ومثقفة ومحتشمة والإيشارب مش أول ولا أهم حاجة.. هو من ضمن حاجات كتير مهمة بس مش أهم ولا أول حاجة”.