تراند اليوم : دعاء فاروق : الحجاب مش كل حاجة في الدين

نشرت الإعلامية دعاء فاروق، صورتها مع كتاب “فضحكت فبشرناها” ‏لصديقتها الإعلامية رولا خرسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت على الصورة: “سعيدة بهذا الإنتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والأخت أم قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا”.‏

وانهالت التعليقات علي الصورة، أبرزها: “بصراحة أخاف اقرأ كتاب لكاتبة زي رولا خرسا أعتقد إنها عندها ازدواجية في الفكر.. مش عارفة إزاي ‏واخدة إجازة من مجمع البحوث الإسلامية وعملت كتاب ديني بيتكلم عن زوجات الرسل وهي متبرجة وغير محجبة.. أعتقد إنها مش ‏هتبقى مقنعة ولا عندها مصداقية.. أنا عارفة إنها حرة تتحجب ولا لا بس هي مش حرة تنتج لنا كتاب ديني عن زوجات الرسل وهي ‏فخورة قوي بيهم وفي نفس الوقت ما عملتش أول حاجة وأهم حاجة من سيرتهم.. ولا دي نقرة ودي نقرة تانية”.‏

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وترد فاروق على هذا الرأي قائلة: “ومجمع البحوث الإسلامية هيجاملها ليه لو رولا عندها معايير مزدوجة.. ياجماعة عيب الكلام ده ‏أنتو بتغلطوا في مجمع البحوث الإسلامية كده.. ورولا خرسا ست متدينة ومثقفة ومحتشمة والإيشارب مش أول ولا أهم حاجة.. هو ‏من ضمن حاجات كتير مهمة بس مش أهم ولا أول حاجة”‏.