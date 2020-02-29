بالصور خطوبة الإعلامي معاذ العمري على الفنانة ديانا كرزون

أقيمت اليوم خطوبة الإعلامي معاذ العمري على الفنانة ونجمة سوبر ستار الموسم الأول ديانا كرزون اليوم الجمعة، وفق التقاليد الأردنية التي تعرف بالـ "جاهة" حيث يتوجه نخبة من عائلة العريس لمنزل العروس لطلب يدها من عائلتها بوجود كبار عائلة كل منهما. ديانا كرزون وقد طلب الإعلامي معاذ العمري يد الفنانة بحضور شخصيات سياسية ودينية وإعلامية وفنية ونقابية وحشد كبير من أصدقاء العروسين. Advertisements من خطوبة ديانا كرزون وبحسب ما جاء في بيان صحفي من مكتب الإعلامي معاذ العمري، فبعد انتهاء مراسم الخطوبة من قبل الجاهة الكريمة، اختصر الحفل تلبيس الذبل فقط على أهل العروسين، وشكر العمري الحضور بكلمات عبرت عن غبطته وسعادته الكبيرتين لمن شاركه بالحضور لحفل خطوبته على الفنانة ديانا كرزون، فيما وجّه العروسين الشكر الكبير لكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية التي تابعت أولًا بأول حفل الخطوبة، بحسب البيان. من خطوبة ديانا كرزون من خطوبة ديانا كرزون

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