دعاء فاروق : ” الإيشارب مش أول ولا أهم حاجة “

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 05:05 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وهي تحمل كتابا دينيا من تأليف الإعلامية ” رولا خرسا ” يحمل إسم ” فضحكت فبشرناها ” .

والتي أشادت به فكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” مبروك يا رولا كتابك الجديد ( فضحكت فبشرناها ) عن سيرة زوجات الأنبياء والرسل بعد حصولك علي إجازة مجمع البحوث الإسلامية .. والحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي إنك ممكن تكتبي النوع ده من الكتابة ” .

وأضافت : ” بدأت بقصة ميكال زوجة النبي داوود عليه السلام وفوجئت بسرد غاية في السلاسة ولأول مرة اعرف تفاصيل حياة سيدنا داوود اصلا .. رولا مزجت بين قصة النبي عليه السلام وقصة زواجه .. دفعني الفضول لتصفح باقي القصص قبل قراءتهم بتمعن فوجدتها مزجت بشكل رائع بين قصة النبي وقصة زواجة وانطباع أخير عن شخصية زوجته لتبروز دورها في حياة كل نبي ” .

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واستكملت : ” سعيدة بهذا الانتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والأخت أم قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا ” .