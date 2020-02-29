سهير القيسي بجلسة تصوير في قصر سلوى في الدرعية السعودية

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 05:05 مساءً - شاركت الاعلامية العراقية سهير القيسي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها في قصر سلوى في الدرعية في السعودية.
وظهرت سهير القيسي في الصور بإطلالة ساحرة باللون الابيض وعلقت على الصور ساردة معلومات تاريخية عن قصر سلوى.
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