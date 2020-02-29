مذيعة قناة العربية تعلن عن تقديمها استقالتها

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 05:05 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية ” مها عبد الله ” مذيعة قناة العربية عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعلنت من خلالها عن قبول الاستقالة التي تقدمت بها لإدارة قناة العربية بعد رحلة عمل دامت لمدة 5 سنوات .

ولم تكشف مها عبد الله السبب من وراء تقديمها لاستقالتها من القناة .. فكتبت قائلة : ” تم قبول استقالتي من قناة العربية كل الشكر والامتنان ” .

وتابعت : ” الحب والعرفان لهذا الصرح الإعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمسا من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي .. فخورة بهذه التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها .. إلى لقاء قريب ” .

وقالت في تغريدة أخرى : ” ‏الشكر موصول لفريق صباح العربية عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها وفطورها بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلوفي .. هذه الصداقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ما أخذته معي ” .