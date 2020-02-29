كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 05:05 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعربت فيها عن انزعاجها من الاخبار التي يتم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الأخبار الخاصة بتفشي مرض كورونا في العديد من دول العالم .
بالإضافة إلى الأخبار التي ترددت مؤخرا عن وصول شخصين قادمين من فرنسا إلى مصر حاملين فيروس كورونا وهو ما أثار الخوف بين المتابعين من خطر انتشار المرض في مصر .
فكتبت كندة علوش في تغريدتها قائلة : ” كم الأخبار المزعجة مدمر .. نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية .. الكورونا والحروب والحوادث و و ” .
وتابعت : ” مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ .. الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش : ” بحلم اصحى على خبر حلو “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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