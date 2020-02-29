شاهد.. راغب علامة بفيديو طريف: “ايام الكورونا”

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 05:05 مساءً - نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو طريف عبر حسابه على “إنستغرام” شاركه فيه الممثل ومقدّم البرامج ميشال أبو سليمان، وهما يلقيان التحية على بعضهما.

الطريف أنّ التحية لم تكن عادية، بل جاءت في إطار فكاهي، إذ ظهر علامة وأبو سليمان يلقيان التحية بقدميهما وليس يديهما، ليرفق علامة الفيديو بتعليق: “أيام الكورونا”.