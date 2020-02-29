خاص- “ليلى” الطفلة المدللة لـ فهد الزاهد تدخل لبنان من الباب العريض

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Feb 29, 2020
حصل موقع “الخليج 365” على صورة حديثة لـ “ليلى”، وبعد التحري اكثر عن هوية هذه الطفلة التي تتمتع بخفة ظل “وهضامة” لافتتين، علم موقعنا أنها من سلالة صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، ولكن من نسل لبناني. وتعجّبنا كيف يكون فهد الزاهد سعودياً ونسل سلالته لبنانياً؟
واتضح ان أرحام فهد الزاهد من آل نعماني وآل بربير.
وكان موقع “الخليج 365” قد كتب في السابق خبراً عن رجل الأعمال فهد الزاهد وهو يحتضن ليلى حين كانت تبلغ من العمر بضعة اشهر. والآن التقط لها صورة وهي تقترب من عامها الثاني حيث ظهرت وهي مرتدية قبعة رعاة البقر الأميركية أو الـ Cowboys في ولاية كاليفورنيا.
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