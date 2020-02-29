خاص- ماريتا الحلاني تتجرأ بعدسة ليال راجحة

طرحت الفنانة ماريتا الحلاني كليب أغنيتها الجديدة “اذا فيك تنسى” كلمات والحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، والفيديو كليب تم تصويره في بيروت تحت ادارة المخرجة ليال راجحة التي اختارت “ستوري بورد” يتناسب مع الأغنية الدرامية المؤثرة التي تتحدث حول انفصال ثنائي والمراحل التي تلي هذا الانفصال.

موضوع الأغنية مهم جداً بالنسبة لماريتا الحلاني التي أحبت ان تقدم رسالة من خلال الأغنية انّ الفتاة تستطيع ان تعيش بمفردها خاصة اذا كان حبيبها لا يقدرها ولا يكترث لها كما أنه يريدها ان تتصرف كما هو يريد حتى وصل الأمر بأن فاض الكوب بالماء كما يظهر في احد المشاهد بما معناه ان “طفح الكيل من هذه التصرفات”.

اختارت ليال راجحة غرفة قديمة تحتاج ترميماً وتنظيفاً، حيث أحبت ان تعكس علاقة الحبيبين المتدهورة والتي تحتاج الى الكثير من الترميم لتعود الى طبيعتها لكن العلاقة وصلت الى طريق مسدود. ومن خلال الصورة كشفت ليال المراحل التي تمر بها الفتاة بعد تركها لحبيبها ثم تتعافى تدريجياً منه الى ان تصبح قوية.

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كما لفتنا في أحد المشاهد ماريتا وهي تضع احمر الشفاه على وجهها بالكامل، كما لفتنا وهي تأكل الحلوى بتلقائية وعفوية لأنها تريد ان تتصرف كما هي تحب وليس كما هو يحب.

باختصار، الكليب بالفعل مختلف كلياً عما سبق وقدمت ماريتا، حيث أطلت بصورة جديدة بعدسة المخرجة ليال راجحة التي عملت على أدق التفاصيل وكل حركة في العمل ترمز الى فكرة تخدم الأغنية.