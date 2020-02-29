تماضر غانم: الفنانون على حق في بحثهم عن التغيير.. وجاهزون للمساءلة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الممثلة السورية تماضر غانم عن سعادتها بنجاحها في انتخابات مجلس الفرع بنقابة الفنانين ووصولها إلى منصب رئيسة فرع دمشق بنقابة الفنانين كأول سيدة سورية تستلم هذا المركز.

وقالت في أول حديث إعلامي لها بعد تسلمها منصبها أنها ممتنة لكل الفنانين الذين صوتوا لها، ووضعوا ثقتهم بها، آملة أن تستطيع تحقيق ما يصبو إليه الفنان السوري ضمن فرع محافظة دمشق.

وقالت بأنها خلال عشرة أعوام سابقة كانت تعمل ليكون فرع النقابة هو بيت الفنانين، والمكان الذي يرتاحون إليه ويثقون بأنه يساهم في تجاوز مشكلاتهم.

وأشارت إلى أن ما اختلف عليها بعد تسلمها المنصب هو زيادة المسؤولية والإحساس بثقلها، وكثرة الهموم وزيادة العمل بكل ما يتعلق بالفنان السوري لتطوير عمل مجالس الفروع بما ينعكس إيجابيا على كل فنان سوري وخاصة الفنانين المنتسبين إلى فرع دمشق الذي يعد من بين أكبر فروع النقابة، مشددة على تقبلها المساءلة هي وأعضاء مجلس فرع دمشق وكل من نجح وسينجح في الانتخابات.

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وحول انتقادات الفنانين لأداء مجالس الفروع وأداء المجلس النقابي قالت غانم التي كانت تشغل مركز العلاقات العامة في فرع دمشق أنها لا تخلي المسؤولية عن نفسها؛ لأن الفنانين الذين طالبوا بالتغيير هم على حق، خاصة وأنهم يطالبون بفعالية أكبر في مجالس الفروع وفي المجلس النقابي، مؤكدة أنها وإن كانت فخورة بمنصبها الذي جاء نتيجة الانتخابات ومحبة الناس لكنها لن تتعامل معهم إلا من منطلق الأسرة والعائلة الواحدة.

وكشفت أنها دعت الفنانين المنتسبين لفرع دمشق لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وأفكارهم لتطوير عمل فرع النقابة بمحافظة دمشق بهدف العمل معهم على خط واحد.

وحول رأيها بالشروط الواجب توافرها بنقيب الفنانين المقبل قالت بأن يكون محبوبا أولا؛ فالمحبة هي التي تصنع، وأن يكون جلّ اهتمامه الفنانين وأوضاعهم وحل مشكلاتهم، وتيسير أمورهم بما يضمن لهم حياة هادئة وراقية بعيدا عن الضغوطات. ووجهت رسالة إلى النقيب الذي سيتم معرفته خلال المؤتمر العام لنقابة الفنانين في الخامس والعشرين من شهر آذار المقبل أن يهتم كثيرا بكل فنان، وبفروع النقابة في المحافظات وأن يكون سندا لعملهم وداعما لخطواتهم.