جاستن تيمبرليك يطلق أغنيته الجديدة The other side

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق المغني الأميركي جاستن تيمبرليك أغنيته الجديدة "The other side" التي تجمعه بـ SZA، وهي إحدى أغاني فيلم Trolls world Tour الذي أنتجته شركة تيمبرليك ومن المتوقّع أن يبصر النور في مارس المقبل.
ونشر تيمبرليك عدداً من الصور برفقة SZA على إنستغرام وكتب بما معناه: "لقد كنت من محبي SZA لفترة طويلة ... كمغنية ، وكاتبة أغاني ، ومؤدية ، وكفنانة. عندما بدأنا العمل على "the other side" ، كان من الواضح أن صوتها ورؤيتها هما بالضبط ما تحتاجه الأغنية، وأنا أتشرف بالتعاون معها في هذا المجال".
كما ونشرت SZA مقطع من الفيديو كليب على إنستنغرام وكتبت: "تتشرف أن تكون جزءًا من أغنية Trolls world tour".
شاهد العمل المصور
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