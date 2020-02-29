خطوبة الإعلامي معاذ العمري على الفنانة ديانا كرزون

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"الخليج 365" من بيروت: توجهت عصر يوم أمس الجمعة الموافق 28/2/2020 جاهة كبيره من عشيرة العمري ترأسها الإعلامي الأردني عصام العمري الذي قام بدوره بطلب يد الفنانة ديانا كرزون لابنه الإعلامي معاذ العمري.

ورحب الشيخ ابراهيم الشمايلة بهم ملبياً طلبهم بالقبول وإشهار المصاهرة بين عشيرة العمري وآل كرزون، وشكر الاعلامي معاذ العمري الحضور بكلمات عبرت عن غبطته وسعادته الكبيرتين لمن شاركه بالحضور لحفل خطوبته على الفنانة ديانا كرزون.

وبعد انتهاء مراسم الخطوبة من قبل الجاهة، اقتصر تلبيس الخواتم على اهل العروسين.

كرزون نشرت مجموعة من الصور في حسابها عبر "إنستغرام" أرفقتها بتعليق على هذه اللحظة الخاصة في حياتها، فكتبت: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة، أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد 28/2/2020".

أما معاذ العمري فتوجّه برسالة مطوّلة قال فيها: "أنتم سبقتونا بمحبتكم وأعلنتم عن الجاهة، رغم أننا كنّا قد قررنا الإعلان إلى يوم الجاهة، لكن الأخوة الصحافيين لم يستطيعوا الانتظار إلى يوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسمياً". وتابع العمري: "شكراً لكل الأحبة والأصدقاء الذين غمروني بمحبتهم ومشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون التي اخترتها أن تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي. وأعتذر من كل الذين بعثوا لي أو اتصلوا بي ولم أتمكن من الرد عليهم بسبب الكمّ الهائل من الاتصالات والرسائل التي كلها محبة. الشكر لكل الناس ولكل من تكلّم عنّي كلمة حلوة، أما الكلام السلبي فلن يؤثر بي، سعادتي كبيرة بهذا الاتباط ولن أسمح لأي شيء بأن يفسد فرحتي".