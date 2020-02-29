الشرطة تتدخل وتمنع محاولة إنتحار كارول سماحة في فرنسا

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"الخليج 365" من بيروت: أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حالة من الجدل فى فرنسا بسبب وقوفها أعلى شرفة منزل، مما أثار الفزع لدى المارة، حيث اعتقد الناس أنها تحاول الانتحار، وحاولوا التدخل لإقناعها بالعدول عن ذلك، إضافة إلى تدخل الشرطة الفرنسية، حيث دخل أفراد الأمن للمنزل من أجل التحقيق معها، ليتضح أن سماحة موجودة في باريس لتصوير أغنيتها الجديدة "مش هعيش" مع المخرج جاد شويري، حيث كانت تحاول في سياق الأحداث الدرامية للعمل الإنتحار، وأكدت كارول للشرطة أن الموضوع ليس الا تمثيل مشهد خاص بالفيديو كليب، وقدم “شويري” بدوره الاثباتات من خلال إبراز تصريح التصوير.

أغنية “مش هعيش” هي باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.