بيرين سات تحتفل بعيد ميلادها ال 36 وتعلن عن عامها الاصعب على الإطلاق

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفلت الفنانة التركية بيرين سات بعيد ميلادها الـ 36، ونشرت صورة لها من مسلسل The Gift ، الذي عؤض لها في ديسمبر الماضي على نتفلكس، وهي غائبة عن الوعي بين الصخور وكتبت باللغة الانجليزية ما معناه: "يا له من عام... أصعب عام على الإطلاق... عندما تستبعد أن تصبح المادة المظلمة في مرحلة ما، فأنت قريب من المستعر الأعظم "السوبرنوفا"، أو أنت مجرد شخص يعيش حلماً من أحلام اليقظة، بدون أن تكون لك يد في ذلك.

وتضيف في إشارة لأحد مشاهدها في العمل حيث تضيع في كهف تحت الأرض وتعيش حالة من الهلاوس التي توصلها لفهم ذاتها ومن تكون: "كنت حرفياً على عمق 3 أقدام، لقد دخلت في كهف مظلم، بدأت في خيالي أكتب الأغاني وأرسم وأرقص وأعزف على بيانو، انفجرت، تأملت، غفرت وعملت بجد".

وأضافت: "أصبحت قاسية بعد أن كنت هشة. أوافق على أنه لا يوجد شيء اسمه الجنون، ولكن هناك مجالات مختلفة إذا حاولت الفهم. تقلبات الحياة أكثر منطقية الآن. واصبحت مستعدة لها. يا له من عيد ميلاد".

Advertisements بيرين سات وزوجها في حفل اطلاق مسلسها The Gift أو "عطية" على نتفلكس

وكانت شبكة نتفلكس قد بدأت عرض مسلسل The Gift من بطولتها، وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور والنقاد على حد سواء، لكنه عرضها للنقد بسبب مشاهد الجنس الجريئة التي ادتها فيه، مما دفع بزوجها المغني كنان دوغو لأن ينفجر في وجه صحافي وجه له سؤالاً عن هذه المشاهد قائلاً: لماذا تسألونني دوماً عن هذه المشاهد الا يوجد غيرها، بيرين ادتها وانتهى الأمر، لماذا تكررون طرح نفس السؤال رغم انني اكدت لكم سابقاً رضاي التام عن كل ما تفعله زوجتي، الا يكفيكم ذلك؟.

يذكر ان الوصية عمل فنتازي تدور احداثه حول فنانة تشكيلية ناجحة جداً، بنت موهبتها على رسم رمز معين يتكرر في أغاب أعمالها بطرق مختلفة، حتى تقرأ عن كشف أثري لكهف وجد نفس الرمز الموجود في اعمالها محفور على جدرانه، فيدفعها الفضول لزيارة الموقع الاثري لمعرفة المزيد عن هذا الرمز، لتبدأ مغامرتها الماورائية المثيرة.