"ببعت رسائل لوائل نور.. وبعيد عن السوشيال ميديا".. تصريحات مدحت صالح لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة "ON E"، وتحدث خلال الحلقة عن تفاصيل عديدة.

ونرصد أبرز ما قاله مدحت صالح بالحلقة في التقرير التالي:

- أدهم ابني أصغر من هانيا أخته، والفرق بينهما سنة وشهور، وبتعامل معاهم إنهم أصدقائي.

- بحب شغلي وبتعب على نفسي أوي.. وحب الناس ليا نعمة من ربنا.

- ليلى علوي وشها حلو عليا من بداية نجاحاتي، وكنت بتكرم عن أغنية (كوكب تاني) من فاروق حسني وزير الثقافة وقتها، ودي كانت أول مرة أشوف فيها.

- بواجه ضغوط عشرة في الشغلانة، وبداية المشاكل في أي عمل إن في واحد بيتوهم أنه فاهم في كل حاجة.

- مينفعش أعدل على المخرج، ولازم احترم خصوصيته في شغله.

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- أنا برج العقرب.. وبتعصب أوي لما ألاقي حد غبي، وبحس بالسعادة في الهدوء.

- وائل نور صديق عمري ومن أقرب أقرب الناس ليا، ومش حاسس إنه رحل عننا، ولا مفتقده لأنه في بالي طول الوقت، وأحيانًا ببعتله رسالة كأنه قاعد معايا.

- مرتاح نفسيًا وأنا بعيد عن السوشيال ميديا.. واستخدمه فيما يخص شغلي فقط.

- كان فيه حالة من التخوف قبل المشاركة في (أبو العروسة).. ودايمًا بعتبر نفسي ضيف في حكاية التمثيل، لان المزيكا والغناء هما اهتمامي.

- أجمل ما في أبو العروسة.. الشباب والبنات الجديدة بالمسلسل، وكانت أكتر حاجة مفرحاني، وإن كلهم دارسين وخريجين وشاطرين، وحظي إن فريق العمل كله كان حلو.