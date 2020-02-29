"اخدت عزا والدي بعد وفاته بأسبوعين.. وبقيت جدة".. تصريحات ليلى علوي لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة "ON E"، وتحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل عديدة.

ونرصد أبرز ما قالته ليلى علوي بالحلقة في التقرير التالي:

- خالد ابني عنده 17 سنة دلوقتي، وبحكيله كل حاجة في حياتي، وأغلب وقته مع صحابه.

- المرحلة دي بخاف فيها جدا على ابني خالد، لان أصعب فترة من سن 15 سنة حتى 22 سنة.

- عمري في حياتي ما ضربت خالد ابني.

- ماما كانت بتشيل خالد والبيت لما بيكون عندي ضغط شغل، ودلوقتي اختي بتساعدني في الموضوع ده .

- بعد ولادة يوسف نجل فرح بنت أختي، بقيت جدة.

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- الشغل بيديني حياة، ومهنتنا بتساعدنا في الخروج من مشاكلنا مع الحياة، وشغلانتنا صعبة.

- لما والدي اتوفى، كان يتزامن مع أول يوم تصوير بفيلم (المصير) وكنت وقتها في سوريا، والأستاذ يوسف شاهين نزلني أروح أحضر الدفن وأرجع على طول، وخدت عزاء والدي بعد 15 يوم بعد انتهاء التصوير هناك.

- والد الفنان عادل إمام والده اتوفى، وكان متواجد في بيروت وبيعرض على المسرح، كانت صعبة جدًا أكيد.

- أنا برج الجدي، وعيب أمير كرارة صاحب برج الميزان إنه متردد كتير في اختياراته.

- بحب الأفلام الميوزيكال.. وعندما اتعرض فيلم (سمع هس) في أكاديمية الفنون قدام نقاد وطلاب كتير جدا، مش هنسى قد إيه الناس كنت مبسوطة بالفيلم، والأغنية بتاعت الفيلم، اللي كانت فظيعة.

- بروح الأوبرا مخصوص عشان استمتع بحفلات مدحت صالح.