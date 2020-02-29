إيرادات الجمعة.. "The Invisible Man" الأول و"Bad Boys For Life" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 28 فبراير، إيراد قُدر بـ316 ألفًا و969 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 236 ألفًا و11 جنيهًا، وحصل على المركز الثالث فيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 182 ألفًا و454 جنيها، واحتل المركز الرابع فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، بعد تحقيقه 159 ألفًا و545 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 68 ألفًا و515 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 58 ألفًا و914 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 58 ألفًا و568 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "fantasy island" محققًا 38 ألفًا و122 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 25 ألفًا و328 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم " Stardog And Turbocat" بعد تحقيقه 14 ألفًا و796 جنيهًا.