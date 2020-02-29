تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يثير فوضى في عزاء حسني مبارك



حضر الفنان المصري محمد رمضان، عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي أقيم مساء أمس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقدم الفنان المصري العزاء لأسرة الرئيسي الراحل وصافح علاء وجمال مبارك، لكن لم يغادر قبل إحداث فوضى وبلبلة في قاعة العزاء.

حيث تهافت عليه عشرات الحضور لالتقاط صور تذكارية معه، وهو ما وضعه في موقف محرج لم يستطع رفض طلبات الجمهور، والتف حوله البعض والتقطوا صورًا جماعية وفردية، ما أدى إلى حدوث حالة فوضى، وهو ما أثار انتقاد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره أن محمد رمضان يواجه في الفترة الأخيرة العديد من الأزمات، منها موضوع منعه من احياء الحفلات بقرار من النقابة، اضافة الى ازمة الطيار الذي تم توقيفه عن عمله مؤخرا بسبب صورة الفنان معه في الطائرة.



