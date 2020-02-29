تراند اليوم : وفاة ابنة فنان مصري شهير بعد صراع أليم مع المرض

أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة ابنة فنان مصري شهير، بعد صراع مرير مع المرض، حيث أعلن شقيقها عن وفاتها بشكل مؤثر.
وتوفيت ألحان الموجي، ابنة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وشقيقة الموزع يحيى الموجي، بعد معاناة شديدة مع المرض، وتم تشييع جثمان الفقيدة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية، وسط غياب الفنانين.
وأعلن الموسيقار الموجي محمد أمين خبر وفاة شقيقته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مفجوعاً: "خلاص أختي ألحان ماتت ماتت ماتت".
وسبق أن نشر الموجي صباح اليوم، صورة مع شقيقته مركبة من عدة صور متمنيا لها الشفاء، وكتب: "أختي ألحان حالتها ميؤوس منها يا رب نجيها، معقولة حننقص وحتحرم منك متسيبنيش يا ألحان، أنا محتاج لحضنك وقلبك جنبي يا رب مد إيدك بالشفا عليها وأنقذها يا رب".