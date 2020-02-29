زوجات نجوم في الظل .. قصي خولي ليس الوحيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - لماذا يفرض بعض النجوم طوقا من السرية على حياتهم الخاصة ويرفضون الظهور برفقة زوجاتهم؟ سؤال عاد للواجهة من جديد بعدما نشرت السيدة مديحة الحمداني مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستقرام كشفت فيه أنها زوجة النجم السوري قصي خولي وأم ابنه الوحيد "فارس"، وبرر الأخير موقفه برغبته في إضفاء الخصوصية على حياته الخاصة، ونفس التبرير تكرر عند عدد كبير من النجوم الذين تركوا زوجاتهم في الظل، بينما تبين أن عددا آخر من النجوم أخفى زواجه لأسباب لا تتعلق بالخصوصية، وتم الكشف عنها إما بالصدفة أو بسبب خلافات وصلت ساحات المحاكم.

قصي خولي ليس الفنان الوحيد الذي أخفى هوية زوجته

قصي خولي: ابني وأمه ملكي وحدي

الفنان قصي خولي اعترف بابنه "العميد جونيور" كما يحب أن يطلق عليه أو "فارس" حسب سجل ميلاده الرسمي في تونس، ولكنه حتى اللحظة يتجاهل تمام الحديث عن زوجته مديحة الحمداني، ولا يذكر اسمها ويصفها ب "الشريك" أو أم ابنه، وحتى بعد إطلاق الأخيرة لمقطع فيديو غاضب هددت فيه قصي بفضح أفعاله معها وأكدت فيه أنها زوجته، لم يتخلى خولي عن حذره، ولكنه أكد في تصريحات لبرنامج "دبي كروز" مع زميلته الفنانة ميساء مغربي، أن إبقاء الزواج سرا واخفاء هوية زوجته كان بالاتفاق معها.

قصي برر عدم الكشف عن زواجه وإنجابه طفل بأن الأمر كله يخصه وحده، وضحك بخجل عندما قالت له مقدمة البرنامج ميساء مغربي بأنها صديقته ومقربة منه وفوجئت بأنه متزوج وعنده طفل وعلق قائلا: ابني وأمه هو شيء شخصي وملكي وحدي ولا علاقة لأحد به.

أضاف: هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع، مؤكدا أن قرار إبقاء زواجه سرا كان متفقا عليه مع أم ابنه.

أحمد الفيشاوي و3 زوجات في الظل

النجم المصري أحمد الفيشاوي لم يكن يبحث عن الخصوصية عندما ترك زوجته الأولى مهندسة الديكور هند الحناوي في الظل، ولكنه كان يحاول التهرب من إثبات نسب طفلته الوحيدة "لينا"، وظل الفيشاوي الصغير ينكر الزيجة ويرفض الاعتراف بابنته حتى حكمت المحكمة لصالحها بإثبات الزواج العرفي ونسبت الطفلة لينا لوالدها، وكان اختيار هند هو الحصول على ورقة طلاق في نفس يوم الاعتراف بزواجها، ووقتها راجع نفسه واعترف أمام الجميع بأبوته لها، وقيل أن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان السبب وراء هذا الاعتراف.

الفيشاوي الصغير جاهر بزواجه الأخير من السيدة ندى الكامل، بعدما احتفظ ببقية زيجاته سرا لأسباب كثيرة منها أن الزيجة الثانية من السيدة وسام عاطف عطية انتهت بعد 55 يوما فقط وحصلت بعدها على ورقة الطلاق وحررت ضده محضراً في قسم الشرطة اتهمته فيه بسرقة «شبكتها»؛ التي هي خاتم «سوليتير» بـ 100 ألف جنيه، وتدخل والده فاروق الفيشاوي عبر مستشاره القانوني وقام بتسوية كل المحاضر وإغلاق هذا الملف للأبد.

بينما الزوجة الثالثة للفيشاوي الصغير كانت من دنيس ولمان وهي سيدة المانية الجنسية تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، وهي الوحيدة التي لا يحب ذكر تفاصيل زواجه منها ويؤكد دوما أنه لا يعرف عنها أي شيء لأنها اختفت تماما وغيرت أرقام هواتفها المحمولة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة وائل كفوري تفضح زواجه سرا

مثلما كانت ولادة "العميد جونيور" سببا في الكشف عن زواج قصي خولي سرا، كانت ولادة ميشيل الابنة الأولى للنجم اللبناني وائل كفوري السبب في إعلان زواجه سرا من السيدة أنجيلا بشارة، حيث بادر عدد كبير من نجوم الفن اللبناني لتقديم التهنئة إليه، وتبين لاحقا أن وائل وأنجيلا تزوجا مدنيا في قبرص وسط آجواء سرية، وفرض وائل على زوجته الا تظهر برفقته في المناسبات الفنية أو تنشر صورهما المشتركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتزمت الأخيرة بالاتفاق عدا مرة واحدة عندما اندلعت شائعة طلاقهما حيث نشرت صورة نادرة لهما وعلقت عليها بقولها " حتّى يفرقنا الموت"، ولكن حتى هذا العهد لم يتحقق حيث طلبت أنجيلا الطلاق مؤخرا وحصلت عليه بعد تسوية قانونية تعهدت فيها بعدم الإساءة لكفوري في وسائل الإعلام.

سعد الصغير والراقصة شمس من الإنكار للاعتراف

المطرب الشعبي سعد الصغير ظل سنوات طويلة ينكر وجود أية علاقة تجمعه بالراقصة الشهيرة شمس، قبل أن تخرج الأخيرة وتستغيث بالرئيس المصري وتؤكد أنها متزوجة من سعد الصغير، وأنه قام بإجهاض جنينها.

وبعدما كان سعد الصغير ينفي القصة برمتها، اعترف بالزواج السري أثناء مشاركته في "مصارحة حرة" مؤكدا أنه بالفعل تزوج من شمس ولكنه أبقى الزواج سرا لوجود مشاكل وخلافات، وخوفا من معرفة زوجته الأولى.

كما انتشر فيديو لسعد الصغير وهو يقبل قدم شمس ويدللها ويتحدث عن شرائه لحذاء لها بقيمة مالية كبيرة، ليخرج سعد ويؤكد أنها قامت بتصوير فيديوهات وتسجيلات صوتية له دون أن يدري، وأنه صرف عليها الكثير من الأموال، وهي طالبته بدفع 2 مليون جنيه وعندما رفض بدأت في ابتزازه بهذه الفيديوهات، ووجه اعتذاره لأسرته والجمهور.

أحمد عز وزوجتان من الظل إلى الفضائح

أكثر نجم تسببت زيجاته السرية في أزمات متلاحقة له، هو الفنان أحمد عز، الذي ارتبط بعلاقة زواج سري من الفنانة زينة، وطلب منها اعتزال الفن والسفر إلى أمريكا حرصا على نجوميته وشعبيته بين المعجبات، وبعدها رفض الاعتراف بالطفلين لتبدأ زينة طريق اللجوء إلى القضاء الذي اثبت الزواج ونسب الطفلين التوأم لوالدهما.

المثير أن زينة كشفت عن زيجة سرية أخرى لأحمد عز وكانت من المطربة أنغام، وقدمت وثيقة الزواج الرسمي للمحكمة لتثبت أن عز اعتاد إخفاء زيجاته خوفا من غضب معجباته، وحاول عز الإنكار ولكن اعترفت أنغام لاحقا بالزواج وقالت إنه جرى بشكل رسمي وشرعي وأن الطلاق وقع عام 2012.

وبعد اعتراف أنغام أصدر أحمد عز بيانا رسميا للاعتذار من جمهوره أكد فيه صحة الزواج ووصفه "بالوحيد" وقال أن أسبابا قهرية كانت وراء إنكاره منها أن الفنانة أنغام بعد كامل الاحترام والتقدير لها، كانت متزوجة قبل الفنان أحمد عز ولديها ولدان، وعند طلاق أنغام من زوجها والد طفليها حدثت مشاكل معه، وعانت كثيراً حتى تأخذ نجليها منه وإذا تزوج طليقها وتزوجت هي بعده تذهب حضانة الأطفال إلى والدتها وبما أنها متوفية فتذهب حضانة الأطفال إلى والدة الزوج.

وتابع عبر البيان الرسمي: إذا أعلن أحمد عز وأنغام زواجهما فإنه طبقاً للقانون حضانة الطفلين ستذهب إلى والدة طليقها وهو ما كانت ترفضه أنغام شكلاً وموضوعاً، لذلك تعمدت إخفاء الزواج عن جمهورها وجمهور الفنان أحمد عز ولا أحد يعلم به سوى المقربين من عائلتي الطرفين.

وأشار عز إلى أن إنكاره الزواج من أنغام كان احتراماً منه لظروفها وليس خداعاً لجمهوره وهي وقتها قامت بالنفي أيضاً، وعندما تم نشر عقد الزواج مذ عدة أيام التزم أحمد عز الصمت احتراماً منه لأنغام وانتظر ردها حتى لا يتسبب لها في مشاكل عديدة، وعندما نفى مسبقاً أنه تزوجها أو تزوج غيرها لأنه بالفعل لم يتزوج سواها حتى الآن ولأن وقت سؤاله عنها كان بالفعل قد طلقها أي أنها أصبحت صفحة قديمة وانطوت من حياته فلماذا ينقب عنها من جديد؟

زوجة كاظم الساهر 30 عاما في الظل

مع كل أغنية رومانسية جديدة يطلقها الفنان العراقي كاظم الساهر تتجدد الشائعات حول ارتباطه بواحدة من جميلات الوسط الفني العربي، ويتردد تارة أنه خطب فتاة مغربية أو تزوج من إعلامية لبنانية، ولكن حفل زفاف ابنه في المغرب وضع زوجته الوحيدة رسميا في بقعة الضوء للمرة الأولى.

كاظم البارع في إخفاء تفاصيل حياته الخاصة نجح طوال السنوات الماضية في عدم تسريب أية صورة لزوجته أم ولديه، كما رفض تماما الحديث عنها، وعندما خطفت الأنظار بظهورها الأول في حفل زفاف ابنها، اضطر كاظم لتوضيح أنه تزوج من ابنة عمه وهو بعمر ال19 عما وحدث الانفصال بعد ثلاث سنوات فقط بسبب تفرغه لمشواره الفني، لافتا إلى أن زوجته السابقة تفرغت لرعاية طفليها ولم تكن ترغب في دخول عالم الشهرة.

عاصي الحلاني أخفى زواجه خوفا على طموحه الفني

الفنان عاصي الحلاني روى بنفسه سر إخفاء زواجه من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، مؤكدا أنه تردد لبعض الوقت في الزواج من كوليت بولس، لأن ارتباطه بها تم في بداية مشواره الفني، فقد كان يخشى أن يحد زواجه من طموحاته الفنية.

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ويشدد عاصي على أن زوجته ساعدته كثيراً في بداية حياته الفنية، وتحملت الكثير من أجله، موضحاً أنه كان يضطر أحياناً الى الغياب عنها لفترات طويلة تتراوح ما بين شهرين أو ثلاثة، لكنها رغم ذلك لم تتذمر يوماً، بل كانت على العكس تقدّم له الدعم باستمرار.

عاصي أكد أنه كان ينفي دائمًا أمام الصحافة زواجه، حتى أنجبت كوليت له ابنته البكر ماريتا، فلم يستطع بعد ذلك إخفاء الأمر، فأعلنه وقام بتصوير فيديو كليب إلى جانبها وهي ترتدي فستان الزفاف، في وقت كانت فيه كوليت قد أصبحت أمًا.

رامز جلال فرضت الأقدار السرية على زوجته

الفنان رامز جلال تدخلت الأقدار وفرضت عليه إبقاء هوية زوجته سرا حتى اليوم، حيث كان من المقرر ان يكشف هوية العروس في حفل زفاف كبير، ولكن جاءت وفاة والده قبل 24 ساعة من موعد الحفل لتمثل صدمة أجبرته على الزواج لاحقا بدون حفل، ويبدو أن مرور المناسبة بدون ضجة إعلامية صادف هوى عند رامز الذي قرر عدم التحدث عن زوجته أبدا وعدم الظهور معها بأية مناسبة فنية أو اجتماعية، وحتى عندما أكد البعض أن الزوجة هي الفنانة غادة الشريف رفض التأكيد، مثلما رفض تأكيد خبر وصول طفله الأول "ياسر".

رامز جلال اعترف بزواجه مرة واحدة فقط عندما حل ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "نورت" حيث أحرجته بسؤال قالت فيه: هل تعتبر يا رامز أن الزواج حاجة عيب وما ينفعش يتقال عليها؟". فأجابها: ده شرع ربنا، بس جاية تقوليلي الكلام ده ليه؟ وبعد ذلك اعتراف أنه متزوج ولكنه لم يفصح عن اسم زوجته.

إياد نصار يرفض استعراض رومانسيته مع زوجته

النجم إياد نصار له تفسير خاص لقرار وضع زوجته مهندسة الديكور شيماء الليثي في الظل وعدم الظهور برفقتها، لخصه بقوله أنه لا يحب استعراض مشاعره لزوجته أمام الجميع.

وأضاف خلال حواره لفقرة نجم الأسبوع ببرنامج "عرب وود"، أنّ زوجته لا تحب التصوير، ولهذا لا تشاركه الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: أنا أيضًا لا أحب حالة الاستعراض وأعتقد أنّ حبي لمراتي يجب أن يبقى بيني وبينها!

تفسير إياد لم يرضي جمهوره ولهذا بدا السماح لزوجته بالظهور معه على فترات متباعدة، وكان الظهور الأول لهما معا مع الإعلامية" ريما كركي"، خلال برنامج "حكايتي مع الزمان"، وأوضحت "شيماء" أنها لا تحب الظهور في أي برنامج، فهي تفضل الوقوف خلف الكاميرات وليس أمامها.

محمد فؤاد ابن بلد لا يظهر مع زوجته!!

الفنان المصري محمد فؤاد، نجح في ترويج صورة عنه داخل المجتمع المصري كممثل لعادات وتقاليد "أبناء البلد الشعبيين" التي ترفض ظهور "النساء" بجوار الرجال، ولهذا يندر أن تجد صورة واحدة له مع زوجته أو حتى ابنتيه "بسملة" و"الاء"، والظهور الوحيد لفؤاد مع زوجته تم تسريبه بمعرفة الفنانة غادة نافع، عندما قام فؤاد وزوجته بزيارة الفنانة الراحلة ماجدة للاطمئنان عليها عقب وعكة صحية ألمت بها، وبنفس الوقت لا يمانع فؤاد من التصوير برفقة ابنه "عبد الرحمن".

سمير صبري وضع زوجته بعيدا عن الأضواء نصف قرن

نجح الفنان المخضرم سمير صبري في إخفاء زوجته لدرجة أنه لا يوجد فرد واحد من جمهوره كان يعلم بزواجه طوال نصف قرن، والسر وراء ذلك أن سمير تزوج من سيدة إنجليزية تُدعى مورين، دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصير كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وكان طالبًا بكلية الآداب حينها، وقام بإخفاء الزواج عن أهله حتى رزق بابنه الوحيد جلال الذي سافر لاحقا مع أمه لبلادها بعدما حصلت على الانفصال، ولا يزال مقيما هناك ويعمل طبيبًا في لندن حاليًا، وكان سمير يزور زوجته وابنه سرا في رحلات منتظمة، والآن يحظى بزيارة منتظمة من ابنه وأحفاده إلى القاهرة.

مصطفى قمر وعقدة الزوجة الثانية

نظرة المجتمع السلبية للزوجة الثانية كانت السبب وراء إخفاء المطرب الشهير مصطفى قمر خبر زواجه من السيدة غادة رزق ثلاث سنوات كاملة، أخفى فيها بنفس الوقت خبر انفصاله عن حبه الأول وأم ولديه تيام واياد السيدة غادة عيسى، ورفعت الأخيرة الحرج عن الجميع وأعلنت مؤخرا طلاقها بصورة حضارية وأكدت أن علاقتها لا زالت جيدة بقمر، الذي بادر وقتها لتقديم زوجته الثانية للجميع.

محمد ممدوح: حياتي الشخصية ملكي وحدي

الفنان محمد ممدوح تلقى سؤالا مباشرا عن سبب عدم ظهور زوجته برفقته في المناسبات الفنية أو الاجتماعية، وجاء رده حاسما بأن زوجته ستبقى في الظل ولن يعرفها أحد مشيرا إلى ان الحياة الفنية للفنان هي ملك لجمهوره، ولكن الحياة الشخصية للفنان ملك له وحده.

ورفض ممدوح، ظهور زوجته في برنامج "أنا وانا" مع سمر يسري عبر فضائية "ON E" قائلاً: "حياتي الاجتماعية محدش له دعوة بيها، أنا بني آدم زي أي بني آدم، أنا عندي حياتي وبيتي ومش عاوز حد يتعامل معاهم.

محمد نور: مش عايز حد يشوف مراتي

المطرب محمد نور انضم لزميله محمد ممدوح وأعلن رفضه ظهور زوجته في أي عمل فني أو إعلامي حتى لا يعرف الناس هويتها، مضيفًا أنه في إحدى المرات طلب أحد البرامج في دبي، تصويره وزوجته للقاء، ولكنها رفضت لعدم حبها للشهرة أو الظهور.

وأضاف "نور" خلال استضافته ببرنامج "سيرة الحبايب" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل والمذاع على فضائية "TeN" أنه منفتح بشكل كبير، ولكن توجد لديه مشكلة في ذلك الأمر "عندي مشكلة إن حد يعرف شكل مراتي".

حسين فهمي يحاصر زوجته الأخيرة فقط

النجم حسين فهمي لجأ لفرض الحصار على زوجته الأخيرة فقط، رغم انه كان الدائم الظهور مع زوجاته السابقات ومن أشهرهن ميرفت أمين ولقاء سويدان، وتدخل فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة لتنبيه وسائل الاعلام بعدم الحديث مع زوجته، ورفض حتى ذكر اسمها، وفي اللقاءات الإعلامية التالية كان يشترط عدم الحديث عنها رغم موافقته على فتح باب الذكريات والتحدث عن زيجات سابقة.

جورج وسوف يرفض مجرد السؤال عن زوجته

المطرب السوري جورج وسوف هو الآخر يرفض بشكل قاطع الحديث عن زوجته الأولى السيدة شاليمار شبلي عبر وسائل الإعلام أو مجرد السؤال عنها، وقال وسوف في برنامج "عايشة شو": أرفض الحديث عن زوجتي في الإعلام وأرفض ظهورها .. وأرفض مجرد السؤال عنها من أحد مقدمي البرامج.

أشرف عبد الباقي رجل شرقي

الفنان أشرف عبد الباقي أعلن أنه رجل شرقي جدا ويرفض تماما ظهور أولاده وزوجته في الإعلام ورغم أن زوجته هي ابنة وزير الإسكان المصري السابق صلاح حسب الله وكانت واحدة من نجمات المجتمع إلا أنها ابتعدت تماما عن الأضواء بتعليمات من زوجها ولا تتواجد نهائيا في المناسبات الفنية وظهرت مرة واحدة فقط برفقة زوجها في حفل تكريمه.

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