شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب التطوع لأبناء سيناء في دورته الخامسة



إيمانا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي بصناعة كوادر شبابية في إدارة المهرجانات الثقافية والفنية، يفتح المهرجان في دورته الخامسة باب التطوع للمشاركة في فعالياته المختلفة لأبناء محافظة جنوب سيناء فقط.

وأوضح رئيس المهرجان أن الهدف هو تفعيل رسالة المهرجان وخلق جيل جديد من المسرحيين الشبان والتواصل الدولي من خلال تظاهرته المسرحية التي تقام فاعلياتها في اول أبريل من كل عام بمدينة شرم الشيخ

ويسعد ادارة المهرجان دعوة جميع شباب جنوب سيناء المهتمين بالعمل

الثقافي والفني للمشاركة الفعالة في فاعليات الدورة الخامسة كمتطوعين في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية المسرحية بمدينة شرم الشيخ وذلك وفقا لشروط من أهمها ان يكون المتطوع من المقيمين فعليا في مدينة شرم الشيخ ذكرا او انثي وألا يقل سن المتطوع وقت التقدم بطلبه للتطوع عن 18 عاما ولا يزيد عن 25 عاما وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجاده تامه وآخر موعد لتلقي طلبات التطوع يوم 1 مارس 2020 .مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCOبرئاسة سعادة المهندس محمد سيف الافخم .