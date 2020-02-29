عمر مقبل: رياضة الباركور السبب في دخولي عالم الفن

أعرب اللاعب عمر مقبل، عن سعادته بمشاركته في العديد من الأعمال التي حققَّت نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية ومنهم فيلم "الفيل الأزرق 2"، "حملة فرعون"، لافتًا إلى أن رياضة الباركور كانت سبب لدخوله عالم الفن والتمثيل.
وكان حصل "عمر" بطل مصر فى رياضة الباركور، على المركز الثانى، وذلك فى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للباركور.
ويعد عمر مقبل هو أول لأعب باركور مصرى يمثل مصر فى بطولةالباركور للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن ناحية أخرى تم تكريم اللاعب"عمر مقبل" فى حفله برنامج الفيديوهات الشهير" tiktok "فى دبى ،وذلك باعتباره من الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط.
وصرَّح"مقبل"فى بيان صحفى أنه سعيد كثيرًا بتلك التجربة والمشاركة فى حدث ضخم كهذه البطولة،وأنه فخور أنه قام بتمثيل بلده الحبيب مصر،وحصوله على مركز ولقب ، ضمن نخبة كبيرة من أبطالرياضة الباركور فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الجدير بالذكر أن الكابتن عمر مقبل ، اول مصرى تتم رعايته بواسطة WFPF (world parkour freerunning federation)، فى عام ٢٠١٩، وحصل على مركزين فى بطوله الشرق الأوسط للباركور فى لبنان كما حصد المركز الثانى فى المسابقة الاحترافية ،و المركز الثانى أيضًا فى مسابقة السرعة، كما أنه شارك فى عملين مع الشركة العالمية redbull بمصاحبة لاعب الباركور العالمى domtomato و الثانى من بطولته، وشارك فى فيلم أحداث فيلم الفيل الأزرق ٢ بطولة النجم كريم عبدالعزيز ،و فيلم حملة فرعون بطولة الفنان عمرو سعد.
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