بالصور.. مى عمر تحصد جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكى للسينما في دورته الـ 68

منح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية جائزة الإبداع الفني للنجمة مى عمر، وذلك فى حفل افتتاح الدورة الـ 68 والذى أقيم بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي.



وقدَّمت مى عمر فى السنوات القليلة الماضية العديد من الأدوار الفنية البارزة والمتنوعة فى السينما والدراما، كان آخرها مسلسل "ولد

الغلابة" الذى تمَّ عرضه فى شهر رمضان الماضي وقدَّمت فيه دور البطولة أمام أحمد السقا وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور.



وفى سياق متصل تخوض مى عمر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال حيث تعكف مى على تصويره فى الوقت الحالي تظهر بدور مختلف

تمامًا من ناحية الشكل والمضمون بما يتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها أحداث العمل حيث يعد المسلسل من أقوى المسلسلات المنتظرة في السباق الرمضاني.



"الفتوة" يشارك في بطولته، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.