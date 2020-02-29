أثار رامي شقيق الفنان الراحل هيثم زكي الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام ببيع مكتب الراحل القدير أحمد زكي الموجود في منطقة الهرم.
أحمد زكي، متمنيًا أن يصدق في حديثه.
أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد"، أنه ينتظر ما قاله رامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بشأن إقامة متحف يضم مقتنيات الفنان القدير
وعن تواصل نقابة الممثلين مع شقيق الراحل هيثم أحمد زكي قال أشرف زكي: "لا، النقابة لم تتواصل مع رامي في شيء حتى الآن".
وقالت خديجة أحد نشطاء السوشيال ميديا لشقيق الفنان هيثم أحمد زكي: "بجد أنت ليه تعمل كدا في تاريخ
بينما قال أحمد حليم: "إحنا ميلزمناش منه أي شىء إحنا عايزين المتحف مكتبة إسكندرية اللى تعمله زي أنور السادات وشادي عبدالسلام".
وأضافت منار: "لو كنت ناوى تعمل كده كنت لميت الحاجة قبل ما تبيع المكتب مش تبيعه باللي فيه أحمد زكى له ربنا وجمهوره".
فيما قالت داليا: "ربنا يرحمه هو وابنه هيثم.. فعلًا المفروض أي ممتلكات تبقي تيراث للسياحة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتنيات أحمد زكي تشعل السوشيال ميديا.. ونقيب الممثلين: لم نتواصل مع رامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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