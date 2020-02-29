صبرى عبدالمنعم: الحمد لله على تكريمى وأنا على قيد الحياة

عبر الفنان صبرى عبدالمنعم عن سعادته بتكريمه فى الدورة الـ68 لمهرجان المركز الكاثوليكى .



وقال صبرى الحمد لله أنهم تذكروا تكريمى وأنا على قيد الحياة، اعتدنا أن يتسلم أولادنا الجوائز بعد رحيلنا، لكن المركز الكاثوليكى يهتم دائمًا بالفن الراقى ويعطى فرصة لكل موهوب أن يجد مكانه بين الجوائز.



وبدأت فعاليات افتتاح المهرجان مساء الجمعة الماضية، والمهداة دورته إلى روح المخرج الراحل سمير سيف، بموسيقى لأوركسترا المايسترو محمد هويدى تشمل الموسيقى التصويرية للأفلام المشاركة فى الدورة الجديدة.



وبدأ توزيع جوائز المهرجان، وحصل على جائزة الريادة السينمائية كل من الفنان عادل

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إمام الذى حضر ابنه رامى واعتذر عن غياب والده، وكرَّم المهرجان الفنانة نيللي، والفنانة شيرين، والفنان أشرف عبد الغفور الذى أهدى التكريم لصديق عمره سمير سيف، وضجت الصالة بالتصفيق للفنان صلاح عبدالله، الذى حضر لتسلم الجائزة رغم مرضه .



و حصل المخرج عمر عبدالعزيز على جائزة المركز الخاصة، وذهبت جائزة فريد المزاوي إلى المخرج محمد فاضل .



وحصل الفنان زكي فطين على جائزة الأب يوسف مظلوم، وجائزة التميز الإعلامي لأسامة الشيخ. وجائزة الإبداع الفني

لكل من السيناريست مجيد طوبيا، والمونتيرة ليلى فهمي. ومدير التصوير سمير فرج، والموسيقار حلمي بكر واستغل الفرصة للتعبير عن استيائه لانتشار أغانى المهرجانات متمنيَّا أن يعم الفن الراقى الحياة، والسيناريست يوسف معاطي – لم يحضر-.



وفي جوائز الدراما حصل الفنان سيد رجب على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل العروسة وصفق له الحضور كثيرًا، وتسلم أيضًا جائزة الفنانة سوسن بدر كأفضل ممثلة عن نفس المسلسل، وأعطت إدارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة مي عمر.

وتشكَّلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسى، والمخرج هانى لاشين، والمونتيرة غادة جبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.