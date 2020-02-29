نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب بضيافة السفير المصري بلبنان

ميرنا وليد - بيروت - إجتمعت بطلات مسلسل "نساء من ذهب" الممثلات المصريات ​نادية الجندي​ و​نبيلة عبيد​ و​سميحة أيوب​، إلى جانب المخرج وائل إحسان والكاتب أمين جمال وصادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة للمسلسل، إضافة إلى فريق العمل، وذلك على العشاء الذي أقامه على شرفهم السفير المصري في لبنان ياسر علاّوي في منزله في بيروت.

تطرق علاّوي خلال العشاء في حديثه عن الفن والثقافة على مستوى العالم العربى، لا سيما أنه أظهر ثقافة شاملة وفكر مختلف في شتى أنواع الفنون، إضافة إلى متابعته الواسعة للسينما المصرية والعربية خصوصاً أعمال الصبّاح، وبين الماضي والحاضر روى الحاضرون قصص نجاح وأعمال فريدة أبطالها نجوم ومنتجين ومخرجين صنعوا أعمالاً للتاريخ.

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان وتدور أحداثه في إطار كوميدي كوم وبطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف الشرف خلال الحلقات.

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