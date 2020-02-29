مي حلمي تستعرض سيارتها الفخمة على خُطى محمد رمضان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية المصرية ​مي حلمي​ مقطع فيديو استعرضت من خلاله سيارتها الفخمة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فعله ايضا من قبلها الفنان المصري ​محمد رمضان​ الذي كان يستعرض سيارته وممتلكاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي حلمي على الفيديو قائلة: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على كل نعم اهدتنا بها"، ونال الفيديو اعجاب العديد من المتابعين.

الجدير ذكره ان مي حلمي كانت قد اجهضت جنينها مؤخرا بسبب مرورها بأزمة صحية.

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