صحافية تتحدث عن علاقة حبيبها السابق بـ ليدي غاغا

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكشف عن علاقة المغنية العالمية ​ليدي غاغا​ و​مايكل بولانسكي​ منذ فترة، وتحديداً بعد ليلة رأس السنة التي ظهرا فيها الثنائي للمرة الأولى، تحدثت الصحافية في "نيويورك تايمس"، ​ليندساي كراوز​، 35 عاماً، في مقال عن الموضوع، مشيرةً إلى أنها كتشفت في اليوم التّالي لحفل الـ"سوبر بول"، أنّ حبيبها السابق بولانسكي يواعد لايدي غاغا.

وأضافت أنها تفاجأت بالخبر في المجّلات، والصحف، والمواقع الإخبارية، وفي صفحة لايدي غاغا الخاصّة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ إنّها لا تتابع حبيبها السابق، الذي واعدته لمدّة سبع سنوات.

وتابعت كراوز أن هذا الأمر كان دافعاً لها كي تبدأ حياة جديدة، مشيرةً إلى أنه وبعد فترة وجيزة من تلقّيها الصدمة، كانت تتجه لحضور حفلة مرتدية ثوباً قد ارتدته مرّات عدّة، عندما أدركت أن "غاغا لن تفعل شيئًا كهذا". لذا قرّرت التسوّق وشراء فستان باهظ الثمن. كما أنّها طلبت الترقية في عملها وراحت تدلّل نفسها بشراء أغراض ثمينة.