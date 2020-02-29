دعاء فاروق للمتابعين: "عيب الكلام ده"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية المصرية ​دعاء فاروق​ صورة لها وهي تحمل كتابا دينيا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت دعاء المعلومات الجديدة التي عرفتها منه قائلة: "سعيدة بهذا الإنتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والأخت أم قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا".‏

الا انها تلقّت اراء مخالفة لرئيها، فأحدهم قال لها: "بصراحة أخاف اقرأ كتاب لكاتبة زي رولا خرسا أعتقد إنها عندها ازدواجية في الفكر.. مش عارفة إزاي ‏واخدة إجازة من مجمع البحوث الإسلامية وعملت كتاب ديني بيتكلم عن زوجات الرسل وهي متبرجة وغير محجبة.. أعتقد إنها مش ‏هتبقى مقنعة ولا عندها مصداقية.. أنا عارفة إنها حرة تتحجب ولا لا بس هي مش حرة تنتج لنا كتاب ديني عن زوجات الرسل وهي ‏فخورة قوي بيهم وفي نفس الوقت ما عملتش أول حاجة وأهم حاجة من سيرتهم.. ولا دي نقرة ودي نقرة تانية".

لترد دعاء بالقول: "ومجمع البحوث الإسلامية هيجاملها ليه لو رولا عندها معايير مزدوجة.. جماعة عيب الكلام ده ‏أنتو بتغلطوا في مجمع البحوث الإسلامية كده.. ورولا خرسا ست متدينة ومثقفة ومحتشمة والإيشارب مش أول ولا أهم حاجة.. هو ‏من ضمن حاجات كتير مهمة بس مش أهم ولا أول حاجة"‏.

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