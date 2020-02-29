شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” بوسي “

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:03 مساءً - نشرت الفنانة ” مي نور الشريف ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا برفقة والدتها الفنانة ” بوسي ” خلال تواجدهما بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة . حيث ظهرت كلا من بوسي وإبنتها وهما ترتديان الحجاب والعباءة السوداء ويقفان في ساحة الحرم المكي ومن أمام الكعبة المشرفة . وكتبت مي نور الشريف في تعليقها على الصور قائلة : ” اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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