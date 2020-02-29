شاهد .. حفل زفاف إبنة الإعلامي الرياضي ” مدحت شلبي “

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:03 مساءً - أقيم يوم أمس الجمعة حفل زفاف إبنة الإعلامي الرياضي ” مدحت شلبي ” من زوجته السابقة الفنانة ” شيرين وجدي ” وتدعى ” نهلة ” في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وشهد حفل الزفاف حضورا كبيرا من جانب مشاهير الوسط الرياضي والفنانين والإعلاميين فجاء من بينهم كلا من الإعلامي مفيد فوزي وإبنته حنان مفيد فوزي والإعلامي أسامة كمال والإعلامي عمرو الليثي والفنانة هيدي كرم .

كما حضر الحفل الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنان تامر عبد المنعم والإعلامي وائل الإبراشي والكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق والفنانة سلاف فواخرجي والإعلامية سهير جودة .

وأحيا الحفل الفنان تامر حسني كما شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش بالرغم من قرار إيقافه عن الغناء .

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