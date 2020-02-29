ما السبب من وراء غياب عادل إمام عن حضور عزاء مبارك ؟

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:03 مساءً - تغيب الفنان ” عادل إمام ” عن حضور عزاء الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” الذي أقيم يوم أمس الجمعة بمسجد المشير طنطاوي .

كما تغيب أيضا عن حضور تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 68 والذي منحه جائزة الريادة وتسلمها إبنه المخرج ” رامي إمام ” بديلا عنه .

وكشف رامي إمام في تصريحات له عن السبب من وراء غياب والده عن حضور هاتين المناسبتين وهو إنه مصاب بنزلة برد شديدة جعلته ملازما للفراش .. وعلق مازحا : ” نزلة برد مش كورونا “