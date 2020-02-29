نظلي الرواس تكشف دورها في "باب الحارة11".. وتؤكد: هذا الأمر غير أخلاقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت النجمة السورية نظلي الرواس أن شخصيتها في مسلسل "باب الحارة" ستشهد تطورات كثيرة، مبينة في حديث مع موقع فوشيا على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة قبنض للإنتاج الفني للإعلان عن الجزء الحادي عشر من إخراج محمد زهير رجب وتأليف مروان قاووق.

وأوضحت الرواس أنها ستواصل بشخصيتها "أم عزام" التي بدأتها في الجزء العاشر وتتميز بالقيادية، والقوة وهي ما تختلف به عن الصفات التي تظهر بها المرأة في مثل هذه الأعمال وهو ما شجعها على القبول بالدور منذ الجزء العاشر.

وكشفت أن الجزء الحادي عشر يتميز بالقوة، ويحمل إثارة وتشويقا كبيرا، كما أن امتداد حكايته أجمل.

شارع شيكاغو

أيضا تحدثت النجمة السورية عن شخصيتها في مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة "قبنض"، مبينة إنها تجسد شخصية "جورجيت" وهي فتاة يهودية تعمل كمترجمة، وسيكون حضورها خلال مرحلة الستينيات من القرن الفائت خاصة وأن العمل يتناول مرحلتين زمنيتين إحداهما في الستينيات والثانية في المرحلة المعاصرة.

وأضافت الرواس أن شخصيتها تتمتع بصفات جيدة، وثقافة واسعة، وتساند جميع أصدقائها بكل المواقف، وتساعدهم على تخطي المصاعب.

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يشار إلى أن "شارع شيكاغو" عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان لمرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

وتحدثت الرواس حول قلة أعمالها هذا الموسم بأنها قد اعتادت أن تأخذ في الموسم الدرامي عملا واحدا، بالإضافة لأن تكون ضيفة على عمل آخر في بعض الأحيان، وبينت أسباب قلة أعمالها بعدم جودة النصوص، وغياب الأفكار الجديدة، إضافة إلى اعتذارها عن أعمال أخرى لقلة الأجر.

نقيب الفنانين

وحول انتخابات نقابة الفنانين في سوريا قالت نظلي الرواس بأنها تتمنى أن يصبح فادي صبيح نقيبا للفنانين، مبينة أنه شخص صاحب أخلاق عالية ودائما ما يبادر بالسؤال عن أصدقائه ومساندتهم في حل مشاكلهم، لذلك ترى به الشخص الأجدر لاستلام مثل هذا المنصب.

وكشفت بأنها غير منتسبة لنقابة الفنانين بالرغم من أن المفترض أن تكون من ضمن أعضائها، وعبرت عن إعجابها بالضجة التي أحدثتها انتخابات نقابة الفنانين؛ لأنها أسفرت عن كشف العديد من المعلومات والتفاصيل التي كانت غائبة عنها.