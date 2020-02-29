أحدث ظهور لنيللي وتصريحات مؤثرة عن حرمانها من الإنجاب

أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في الدورة الـ ٦٨، عن أسماء الذين سيتم تكريمهم خلال الدورة، ومنح المهرجان جائزة الريادة السينمائية للنجمة القديرة نيللي، والتي أعربت في كلمتها بعد تكريمها عن سعادتها الكبيرة بذلك التكريم، قائلة: "التكريم معناه إني عملت حاجة، وأنا مبسوطة إني بتكرم هنا في بلدي مصر، الجميع يقول مصر أم الدنيا وأنا أقول (مصر ضنايا) لإني مخلفتش، وعرفت معنى الضنى من حبي ليها"، وأقيمت هذه الدورة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديراً لمشواره الفني وعطائه السينمائي.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذي سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهي: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

يذكر أن الفنانة نيللي أشهر من قدمت فوازير رمضان، والتي لم يحقق أحد نجاحاً مثلما حققته هي ومن بعدها الفنانة الكبيرة شيريهان.

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