هاني شاكر يثير حيرة جمهوره برسالة غامضة

نشر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" عبر صورة كتب عليها :" الحياة بتعلم الواحد كتير.. وعد يبقى الدرس ده الدرس الأخير .. اللي كان بينكم وبيني قل وصغرتهم في عيني، بس مهما هيجرى.. أنا هفضل كبير".

رسالة نقيب الموسيقيين أثارت الجدل والحيرة بين جمهوره الذي علق عليها متسائلين عن السبب الذي دعاه إلى نشر تلك الرسالة وهل هناك علاقة لها بأزمته مع مطربي المهرجانات أم أنه يقصد أمراً آخر.

وتباينت تعليقات جمهور ومحبي هاني بين الحيرة والتأييد حيث علق أحد متابعيه بقوله: "مش محتاج تقول"، وأضاف آخر: "أنت أمير الغناء"، وقال ثالث: "طبعاً الكبير كبير يا فنان طول عمره".

وهاجم عدد آخر من متابعيه بقولهم: :"ليه تلغي المهرجانات"، وأضاف آخر: "المهرجانات ليها شعبية كبيرة واحنا بنحبها"، ليغلق بعد الهجوم عليه خاصية التعليق.

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قراراً بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح، حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.

Advertisements

وقد شمل القرار مطربي مهرجانات كثيرين، مثل أوكا وأورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال والصواريخ وعلى سمارة وغيرهم كثيرون.

قد يهمك ايضاً:

"الموسيقيين" تكشف حقيقة مخاطبة "يوتيوب" لمنع أغاني المهرجانات

عمر كمال يُعلق على بوستر”عيد ميلاد جرحي أنا” لمكايدة هاني شاكر