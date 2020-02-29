تكريم محمد الدوسري بمهرجان "قرطاج للفنون" في آذار

يكرم مهرجان "قرطاج للفنون" الذي يُقام في تونس، الكاتب والشاعر محمد الدوسري، على مجموعة أعماله الكتابية الأخيرة والتي نشرها في تونس وسوريا وبعض بلدان الوطن العربي، وحققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور العربي في عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

ويُقام هذا المهرجان للسنة الأولى فى موسمه الجديد بتكريم عدد من نجوم الوسط الفنى والإعلامي في الوطن العربي على تميزهم وتألقهم في العام الماضى.

ويطرح المهرجان هذا العام في دورته الجديدة أفكارًا بروح مختلفة عن المعتاد، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربى فى التأليف والفن والغناء.

يأتي هذا التكريم بعد سلسلة من النجاحات التي حققها محمد الدوسري فى الكتابة والتأليف، وحصوله على جوائز عديدة في المهرجانات الأدبية، والتي تحظى بدعم من رجال الأدب في الوطن العربي ونال شهرة واسعة بينهم، لذلك يحرص الدوسري على حضور المحافل الدولية والأدباء.

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