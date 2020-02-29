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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الحكومة الكنديّة أنّها كانت تتحمل تكاليف الحماية الأمنيّة الخاصة بدوقي ساسكس، منذ وصولهما إلى مقاطعة بريتش كولومبيا في تشرين الثاني عام 2019.

بلولكنّها ستتوقف عن ذلك في 31 مارس المقبل، لأنّهما لا يقيمان في البلاد بصفتهما ممثلين للملكة إليزابيت، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحماية الأمنيّة إلى 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وليس من الواضح بعد من سيضمن حماية الزوجين وابنهما آرتشي في كندا.

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كانت هذه تفاصيل خبر كندا تعلن بأنها لن تتكقل بحماية عن هاري وميغان على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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