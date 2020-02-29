شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة ألحان الموجى تقتصر على الأهل وغياب نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتصر تشييع جثمان ألحان ابنة الموسيقار محمد الموجي إلي مثواها الأخير من مسجد السيدة نفيسة على الأهل والأصدقاء وغياب نجوم الفن والتي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع كبير مع المرض ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة. وأعلن مساء أمس الموسيقار الموجي محمد أمين خبروفاة شقيقته عبرحسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مفجوعاً: "خلاص أختي ألحان ماتت . Advertisements محمد الموجى واحد من أشهر الموسيقيين في فترة الستينات، وكانت أول أغنياته "صافيني مرة"، التي غناها عبد الحليم حافظ، وبعد ذلك تعاون مع عدد نجوم الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم، وفايزة أحمد، ووردة الجزائرية، ومحرم فؤاد، وعلى الحجار، ومحمد قنديل، وشادية،وماهر العطار، وصباح، وسميرة سعيد.

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