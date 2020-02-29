شكرا لقرائتكم خبر عن حسن بلبل يسخر من محاولات إعلام الإخوان ترويع المصريين بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان حسن بلبل، من الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية التى تروج للشائعات عن مصر من خلال شاشاتهم المذاعة من قطر وتركيا، وعلى رأسهم محمد ناصر، ومعتز مطر، اللذان أذاعا عبر برنامجهما على قناتى "الشرق" و"مكملين"، تقارير وأخبار كذابة عن وجود فيروس كورونا داخل مصر، بهدف إثارة الفزع والرعب فى نفوس المصريين، وخاصة تخويف الأسر على أطفالهم فى المدارس.

وأطلق حسن بلبل، أغنية ساخرة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقال فى تعليقه عليها: "حسن بلبل.. كورونا.. الشاطر عمرو".. اللهم احفظنا ( كورونا ).. شير بسرعة علشان أولادنا فى المدارس"، ويبدأ مقطع الفيديو، بظهور أطباق عليها طبق بيض مقلى، إلى جانب طبقين فارغين ومطبوع عليهما صورة لكل من محمد ناصر، ومعتز مطر.

أغنية "كورونا.. الشاطر عمرو"، يشارك فيها مجموعة من الأطفال مع الفنان حسن بلبل، الذين يسخرون بكلماتها من محاولات ترويع المصريين بسبب كورونا، حيث يؤكد الفنان والمشاركين فى العمل أن الأبواق الإعلامية للإخوان ما هم إلا أداة فى يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحاكم قطر تميم بن حمد، اللذان يحرضان ضد مصر، فيما تفشل مخططاتهم بسبب وعى المصريين.

وقالت كلمات الأغنية: "كان فى ناس متربية فى مصر وكمان كانوا بيقبضوا ألوفات.. كان فى ناس متربية فى مصر وكمان كانوا بيقبضوا ألوفات.. فجأة طمعوا وهربوا من مصر راحوا تركيا اشتغلوا فى قنوات.. فيه قرد سفيه راحوا جريوا عليه وطوا على إيديه وباسوا رجليه مليون بوسة.. عجبوا الحوارات أداهم دولارات علشان يشتموا فى بلدهم مصر المحروسة.. وكمان قعدوا يهشتكوا فى القرد والكل ماسك وفى ديله بيشد.. وكمان قعدوا يهشتكوا فى القرد والكل ماسك وفى ديله بيشد.. وده كله عشان دول ماتربوش والمفروض ياخدوا بالبرطوش".

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وأضافت الكلمات: "كان فى ناس متربية فى مصر وكمان كانوا بيقبضوا ألوفات.. فجأة طمعوا وهربوا من مصر راحوا تركيا اشتغلوا فى قنوات.. وصاحبه الأنتيم البلياتشو تميم اتفقوا الاتنين من قنواتهم يرهبونا.. قالوا اقتلوا ظباط واعملوا ثورات يتمنى كل واحد فيهم يجيلنا كورونا.. المصريين ما بتتهدش ده احنا فراعنة ومانستسلمش.. المصريين ما بتتهدش ده احنا فراعنة ومانستسلمش.. وده كله عشان جيش مصر رجال دايمًا يحمونا من أى جبان.. " كان فى ناس متربية فى مصر وكمان كانوا بيقبضوا ألوفات.. فجأة طمعوا وهربوا من مصر راحوا تركيا اشتغلوا فى قنوات.. اخص.. يرحمكم الله".



















