شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مغلقة بين هنيدى وشريف عرفة بسبب "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج شريف عرفة جلسات مغلقة مع النجم محمد هنيدى للبدء في تحضيرات فيلمهما الجديد "النمس والإنس"، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، واختيار الأبطال الذين يشاركون هنيدى في بطولة العمل، وإبرام التعاقدات معهم استعدادا لإنطلاق التصوير الفترة المقبلة في الديكورات الذي يعاينها المخرج شريف عرفة، ومن المقرر أن ينافس به هنيدى الفترة المقبلة حيث هناك مفاوضات بين طرحه في عيد الفطر أو عيد الأضحى، حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة لانتهاء التصوير.

على جانب آخر قررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف هنيدى مؤخراً عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، لكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً: "بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم"، وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شيء عظيم، وأنا مشتاق انى أشوفه".

وكان قد أشاد النجم محمد هنيدى بالتليفزيون المصرى وتطوير القناة الأولى في تصريح لـ"الخليج 365"، ووجه الشكر لهيئة الإعلام، من خلال ”الخليج 365”، وقال:" التليفزيون المصري هو الذى تربينا عليه فهو الأصل وبالتوفيق لكل العاملين فيه"، حيث أشاد بكافة الكواليتى والجودة التى رآها بعد التطوير.

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