شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد انتحار كارول سماحة فى باريس يثير الجدل والشرطة تتدخل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثارت حالة من الجدل فى فرنسا بسبب المطربة اللبنانية كارول سماحة، التى تتواجد فى العاصمة الفرنسية باريس، لتصوير فيديو كليب جديد لأغنيتها التى تحمل اسم "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب والذى يأتى فى إطار درامى للعمل الفنى الذى تحاول فيه "كارول" الانتحار من شرفة أحد المنازل.

وقد أثار تصوير مشهد الانتحار للفنانة كارول سماحة، الفزع لدى المارة عندما وقفت كارول أعلى شرفة منزل محاولة الانتحار ضمن السياق الدرامى للكليب، حيث اعتقد الناس أنها تحاول بجدية الانتحار دون أن يعلموا بتصوير الكليب الذى يخرجه الفنان والمخرج جاد شويرى، كما أن الناس حاولوا التدخل لإقناعها بعدم الانتحار، إضافة إلى تدخل الشرطة الفرنسية، حيث دخل أفراد الأمن للمنزل من أجل التحقيق معها، وذلك وفقًا لما نقلته صحف مواقع إخبارية لبنانية.

وتفيد تقارير الصحف اللبنانية، أن كارول، أكدت للشرطة ومعها مخرج الكليب جاد شورى، أن الموضوع مجرد مشهد تمثيلى خاص بالفيديو كليب، وبدوره قدم جاد شويرى الاثباتات من خلال ورقة التصريح بالتصوير، لينتهى الأمر عند هذا الحد.

وأغنية "مش هعيش" هى عمل جديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة، باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام فى مصر، استعداداً لطرحها قريبًا.

ويشار إلى أن النجمة اللبنانية كارول سماحة، كانت قد أحيت نهاية شهر يناير الماضى، حفلا غنائيا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتى حضرت بصحبة زوجها الدكتور وليد مصطفى رجل الأعمال، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدأت حفلها بأغنية "إن شالله"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبلها بحفاوة كبيرة.

وواصلت كارول سماحة - حينها - تقديم عدد كبير من أغنياتها الشهيرة والمميزة على مدار ساعتين متواصلتين، منها، غالى عليا، حبيت دلوقتى، خليك بحالك، انسى همومك، سهرانين، فى الوقت الغلط، يارب تدوم ايامنا سوا، اضواء الشهرة، هيدا يا عمرى قدرنا، اطلع فيي، بالإضافة لغنائها أغنية "سلمى يا سلامة" للمطربة داليدا، كما غنت "يا مسافر وحدك" للموسيقار محمد عبد الوهاب، وأغنية "دارت الأيام" للسيدة أم كلثوم، وغنت أيضًا أغنية "tell me something" للنجمة العالمية سيلينا جوميز، والتى تغنيها لأول مرة فى مصر.