شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يصور في شبرامنت مع "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يوسف الشريف تصوير مشاهده في مسلسل "النهاية" في منطقة شبرامنت، حيث صور الشريف في العديد من الأماكن المتفرقة وصحراء القاهرة، والأحداث تدور في المستقبل 2120، ويتعرض للتقدم التكنولوجى خلال هذه الفترة الزمنية، وما يصاحبها من تغيرات عما نعيشه فى الزمن الحالي.

مسلسل "النهاية – The end"، تدورأحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

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ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ 5 الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.