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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة منى هلا، على تهنئة الشاب خالد، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 29 فبراير.
ونشرت منى، صورة الشاب خالد عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "حتى عيد ميلاده مختلف زيه.. بيجي كل أربع سنين مرة.. ليه شهر فبراير الطويل السنة بتاعته بتتسمى سنة كبيسة.. دي سنة جابت واحد من ألذ وأطعم البشر وأكثرهم موهبة.. كل سنة وهو طيب الشاب خالد".
يُذكر أن الفنان الجزائري الشاب خالد، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 60، واشتهر بملك الراي، وهو نوع من الموسيقى الذي تميز بها وأصبح رائدها في العالم العربي، واكتسب من خلالها شهرة كبيرة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا عن الشاب خالد بعيد ميلاده: "من ألذ وأطعم البشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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